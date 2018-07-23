Неделя началась с небольшого снижения курса доллара
Средневзвешенный курс доллара США составил 345,77 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 345,77 тенге за доллар (-0,91 тенге), объем торгов – 86,45 млн долларов (+1 250 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4600 тенге за рубль, объеме торгов 5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0422 тенге за юань (+0,1894 тенге), объем торгов – 450 тыс. юаней (-1 050 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 345,7-346,5 тенге, евро - 404,7-406,7 тенге, рос.рубля - 5,46-5,5 тенге.
В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
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