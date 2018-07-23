Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Неделя началась с небольшого снижения курса доллара

Средневзвешенный курс доллара США составил 345,77 тенге за доллар.

Фото : otyrar.kz23 июля 2018, 11:41

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 345,77 тенге за доллар (-0,91 тенге), объем торгов – 86,45 млн долларов (+1 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4600 тенге за рубль, объеме торгов 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0422 тенге за юань (+0,1894 тенге), объем торгов – 450 тыс. юаней (-1 050 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 345,7-346,5 тенге, евро - 404,7-406,7 тенге, рос.рубля - 5,46-5,5 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты