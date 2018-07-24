Названы соперники "Кайрата" и "Тобола" в Лиге Европы

Третий раунд ЛЕ разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.

Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий раунд разбит на Путь чемпионов и Основной путь. Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.

Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробились два казахстанских клуба - "Кайрат" и "Тобол", которые сыграют с голландским "АЗ Алкмааром" и армянским "Пюником" соответственно.

Так, костанайский клуб попал в число "несеяных" и в случае успеха в третьем раунде сыграет с победителем противостояния "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Раднички" (Сербия).

А алматинский клуб, попавший в число "сеяных", сыграет с чешской "Сигмой".

Отметим, что "Астана", в случае вылета из розыгрыша Лиги чемпионов продолжит борьбу в Лиге Европы, где встретится с победителем пары "Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар).