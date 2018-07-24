Развитием казахстанского футбола заинтересовались бельгийцы

На встрече было обговорено создание футбольного клуба в Алматы.

Делегация ведущей бельгийской консалтинговой компании в мире футбола “Double Pass” встретилась с представителями Федерации Футбола Алматы и президентом спортивно-развлекательного комплекса «Баганашыл» генералом в отставке Павлом Новиковым, чтобы обговорить создание футбольного клуба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны г. Алматы.

Данная компания широко известна по сотрудничеству с немецкой Бундес-Лигой, английской Премьер-Лигой, японской Лигой, Высшей Футбольной Лигой США и т.д. Она стратегически ориентирована на реализацию новейших систем развития талантов в футболе, оценивает, обучает и консультирует футбольные клубы в спортивном техническом менеджменте с целью воспитания успешных футболистов.

Бельгийцы ознакомились с инфраструктурой комплекса «Баганашыл», отметив, что они соответствуют международным стандартам, посетили тренировки детско-юношескиx футбольныx команд "ЦСКА -Баганашыл". Здесь же состоялась рабочая встреча делегации компании с руководством Федерации футбола Алматы, главными тренерами ведущих детско-юношескиx академий и школ.

На встрече обсуждались вопросы разработки казахстанской футбольной философии и учебной программы, основываясь на знаниях компании лучших клубов мира, обучение постоянной базы казахстанских тренеров в контексте казахстанской философии и учебной программы, внедрение плана индивидуальной разработки и периодизации для каждой возрастной категории по всей стране.

Предполагается, что в ходе двустороннего сотрудничества “Double Pass” поможет Казахстану в достижении большого успеха на международном уровне.