Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанцы не обязаны иметь при себе документы на велосипед

Об этом заявили в МВД РК.

Фото : vesnins.com24 июля 2018, 18:02

Велосипедисты в Казахстане не обязаны иметь при себе документы на велосипед, передает Zakon.kz со ссылкой на комитет административной полиции МВД РК.

На официальной странице КАП МВД РК в Facebook сообщается, что в соответствии с действующим законодательством велосипед как транспортное средство не подлежит государственной регистрации, и водитель велосипеда, в отличии от водителей механических транспортных средств, не обязан иметь при себе какие-либо документы на велосипед.

В комитете отметили, что полицейские, если они имеют сведения о похищенных и угнанных велосипедах, вправе проверить серийный номер велосипеда, чтобы исключить его криминальное происхождение.

Напомним, ранее полицейские Астаны объяснили, зачем спрашивают у велосипедистов документы. В связи с участившимися случаями краж они проводят профилактические мероприятия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты