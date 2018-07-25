Объем депозитов в нацвалюте вырос на 5,4% за месяц

В иностранной валюте – на 5,8% до 7 937,1 млрд тенге.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2018 года составил 17 840,2 млрд тенге (увеличение за месяц на 5,6%). Депозиты юридических лиц увеличились на 8,0% до 9 455,4 млрд тенге, депозиты физических лиц – на 3,0% до 8 384,8 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Объем депозитов в национальной валюте за месяц вырос на 5,4% до 9 903,1 млрд тенге, в иностранной валюте – на 5,8% до 7 937,1 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июня составил 44,5% (в мае 2018 года – 44,4%)», - говорится в сообщении.

При этом депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне выросли на 6,0% до 5 443,8 млрд тенге, в иностранной валюте – на 10,8% до 4 011,6 млрд тенге (42,4% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 4,6% до 4 459,2 млрд тенге, в иностранной валюте – на 1,2% до 3 925,5 млрд тенге (46,8% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 11 859,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,8%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6 384,8 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 475,0 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,1% (в декабре 2017 года – 8%), по депозитам физических лиц – 11,2% (11,7%).

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