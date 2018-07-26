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На пешеходном переходе в Астане сбили девушку

Полицейскими проводится дознание.

Фото : Алау26 июля 2018, 10:41

На пешеходном переходе возле городского суда Астаны машина сбила девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель автомашины марки «Опель», следуя по улице Сауран со стороны улицы Улы дала в сторону улицы Бухар жырау, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть в установленном месте. По факту ДТП, имевшего место 25 июля по улице Сауран, полицейскими проводится дознание», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Девушка с различными телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу. Как отметили в департаменте внутренних дел, по этому факту собраны материалы и назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.


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