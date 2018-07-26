Во время тоя в Кызылорде убили случайного прохожего

Он погиб по стечению обстоятельств.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области оглашен обвинительный приговор в отношении 23-летнего мужчины, зарезавшего ножом незнакомого человека, передает Спутник.

В одном из ресторанов города праздновали свадьбу, в разгаре которой поссорились двое молодых людей.

"Наговорив друг другу сгоряча обидных слов, они решили выйти на улицу, чтобы разобраться там не на людях. Но на улице ссора переросла в драку, - рассказала пресс-секретарь суда Роза Хизатова".

Драка не осталась без внимания прохожих, которые из любопытства подошли к месту событий, один из них решил разнять парней. И в этот момент один из дерущихся сгоряча ударил его ножом в грудь. Эта рана оказалась смертельной.

По факту убийства было заведено уголовное дело.

"Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области подсудимый признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство) и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", — сообщила Роза Хизатова.

В суде отмечают, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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