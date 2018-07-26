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Житель Алматинской области в пылу ссоры застрелил одонсельчанина

Убийство оперативно раскрыли сотрудники полиции.

Фото : из открытых источников26 июля 2018, 18:54

В Алматинской области был обнаружен труп, сотрудники полиции оперативно раскрыли убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

24 июля на берегу реки Шелек Енбекшаказахского района обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Под руководством начальника районной полиции была создана оперативно-следственная группа, которая установила личность погибшего, им оказался 38 летний житель села Малыбай.

В течение суток, благодаря оперативной работе сотрудников отдела криминальной полиции региона, подозреваемый задержан в соответствии со ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, им оказался 46 летний односельчанин погибшего, который под тяжестью предъявленных доказательств признался в убийстве и пояснил, что преступление он совершил в результате возникшей ссоры. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст.99 УК РК.


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