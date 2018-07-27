Полицейские Шымкента задержали 63 человека после проверки рынка автозапчастей

Меры принимаются в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город».

В Шымкенте с одного из рынка автозапчастей доставлены в полицию 63 человека. Органы внутренних дел намерены установить их личности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДВД Туркестанской области, эти меры принимаются в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город».

«Сегодня полицейские проверили на рынке 174 торговые точки, провели с продавцами профилактическую работу. Продавцам выданы 287 листовок в виде предостережения об ответственности за приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем», - говорится в сообщении.

Как говорят полицейские, в ходе ОПМ, которое проводится с 25 июля по 5 августа, планируется выявить торговые точки, где продаются бывшие в употреблении автозапчасти, охватить проверками ломбарды, пункты приема металлов, продажи сотовых телефонов, и взять их на учет. Также будут установлены сдающиеся посуточно квартиры, незарегистрированные граждане, проверены ранее судимые и взяты на учет. В ночное время будут проводиться проверки в торгово-развлекательных центрах, игорных заведениях и саунах.

Также будут проверять частные дома на наличие наркотиков и незаконно хранящегося оружия. За двое суток проведения ОПМ «Безопасный город», 25-26 июля, полицейские проверили на территории города 892 точки. В том числе, 405 квартир, 378 частных домов, 22 магазина, 13 АЗС, 39 пунктов общественного питания, 5 рынков, 9 ломбардов, 5 торговых домов и 14 других торговых точек.

Раскрыты 15 преступлений и 168 административных правонарушений. На учет в органы внутренних дел взяты 144 лица, 10 человек доставлены в приемники-распределители. На проведение ОПМ «Безопасный города» привлечены более 1 000 полицейских Шымкента, они будут в течение 10 дней работать в усиленном режиме.

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