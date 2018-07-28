«Канело» обратился к СМИ перед вторым боем с Головкиным
28 июля 2018, 06:08
Недавно Головкин и Альварес необычную пресс-конференцию — она была дистанционной, боксеры находились в своих лагерях.
Мексиканский боксер Сауль Альварес объяснил свое решение и решение Golden Boy Promotions отказаться от совместной пресс-конференции с Геннадием Головкиным и полноценной раскрутки второго боя, сообщает Sports.kz.
— Слушайте, зачем еще один пресс-тур, если мы уже делали его в прошлом году? Наша команда решила не делать совместную пресс-конференцию, потому что нам нужно работать. Для меня тренироваться сейчас — это самое главное. Нравятся ли мне пресс-конференции? Мне нравятся тренировки и бои, — сказал «Канело» в интервью Los Angeles Times.
Напомним, недавно Головкин и Альварес необычную пресс-конференцию — она была дистанционной, боксеры находились в своих лагерях. Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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