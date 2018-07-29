Казахстанский футболист попал в ТОП-10 молодых игроков чемпионата России

Популярный сайт «Спорт-Экспресс» в своей статье назвал десять молодых игроков российской Премьер-Лиги, которые должны проявить себя в стартовавшем сезоне. В список попал и 18-летний нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, передает Sports.kz.

«Еще один „Месси“, но из Казахстана. На родине парня уверены, что его ждет большое будущее. Он уже играет за первую сборную. А перейдя из родного „Тараза“ в „Уфу“ прошлой зимой и сыграв в марте против „Анжи“, Сейдахмет стал первым игроком Премьер-Лиги, родившимся в 2000 году», — говорится в заметке.