За незаконный вывоз сжиженного газа из Казахстана осуждены члены ОПГ

На основании доказательств два человека приговорены к 3 годам лишения свободы условно.

Департамент КНБ по Жамбылской области с привлечением Службы экономических расследований регионального ДГД пресек деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом сжиженного газа за пределы республики, передаёт Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На основании добытых доказательств в рамках досудебного расследования 05.07.2018 года Кордайским районным судом по статье 197 части 4 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", к 3 годам лишения свободы условно приговорены Темир Джамангизов, Нуржан и Ержан Талиповы. По приговору суда в доход государства обращены транспортные средства, а также около 50 тысяч килограмм сжиженного углеводородного газа.

В результате ликвидации преступной группы и канала незаконного вывоза сжиженного газа за пределы республики, удалось обеспечить потребность населения Жамбылской области в голубом топливе, удержать рост цен путём снижения её дефицита на внутреннем рынке.

В целях недопущения подобных фактов, местными исполнительными и фискальными органами разработан и реализуется алгоритм мер по обеспечению контроля за соблюдением законодательства в сфере оборота нефтепродуктов, в том числе незаконного вывоза её за пределы РК.

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