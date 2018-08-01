Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Беременная девушка скончалась в ДТП в Алматы

Еще один человек пострадал.

Фото : uralskweek.kz1 августа 2018, 21:43

ДТП со смертельным исходом произошло по улице Бауыржана Момышулы в Алматы, сообщили Sputnik очевидцы.

По их словам, Toyota Corolla и Subaru Legacy двигались по Бауыржана Момышулы в северном направлении. Toyota Corolla в крайнем левом ряду, а Subaru Legacy в правом ряду.

По словам водителя Toyota Corolla, он поздно увидел рядом стоящую машину и на развороте резко вильнул рулем вправо, тем самым ударил заднюю часть автомашины Subaru Legacy. От удара машину занесло, водитель заехал на бордюр и не справился с управлением.

Автомашина несколько раз перевернулась. В результате ДТП скончалась до приезда скорой медицинской помощи беременная женщина, 1997 года рождения. Водитель также получил травмы, но от госпитализации отказался.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты