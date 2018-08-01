В Уральске экс-депутат осужден за смертельное ДТП

Наказание признано условным.

В Уральске вынесено судебное решение в отношении бывшего депутата областного маслихата Кайдара Кощанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно на судебном заседании, директор ТОО «Болашақ-Т» К. Кощанов 29 марта прошлого года около 08:40 на автомобиле «Тойота Ланд Крузер 200» на пересечении трассы Самара-Шымкент и улицы Жангир хана возле заправочной станции «ҚазМұнайГаз» выехал на главную дорогу.

В результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада 21703», за рулем которого находился Вячеслав Лопухин, 1995 года рождения. После этого столкнулся с автомобилем «Ауди», который двигался в восточном направлении, за рулем которого находился Мизам Малошев, 1994 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия В. Лопухин и пассажирка этого автомобиля Н. Кондрашкина, 1954 года рождения, были доставлены в областную клиническую больницу, где скончались.

По информации городского суда Уральска, К. Кощанов признан виновным по статье 345, части 4 УК РК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и на 7 лет лишения прав на вождение автомобильного транспорта. Но наказание признано условным с применением статьи 63 УК РК. К. Қощанову установлен на указанный срок пробационный контроль, возложены на него обязательства, по которым не разрешается изменять место жительства, посещать места развлечений без разрешения специального органа.

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