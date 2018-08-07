В Экибастузе аквариум стал причиной гибели ребенка

Трехлетняя девочка погибла, не доехав до больницы.

В приемный покой экибастузской горбольницы доставили труп ребенка с ранами в области шеи, передает корреспондент BNews.kz.

Как прокомментировали в управлении здравоохранения Павлодарской области, погибшая малышка приехала в гости к родным из Алатауского района Алматинской области. По предварительным данным, аквариум упал и разбился. Ребенок получил рану не совместимую с жизнью.

"5 августа в 19:00 в приемный покой городской больницы города Экибастуз доставлен труп ребенка 2015 года рождения, со следами повреждения сонной артерии, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева.

Подробности трагедии в ведомстве не сообщаются.

Отметим, по словам Эльмиры Темиргалиевой, несчастный случай, в результате которого погиб ребенок, стал 11 в регионе сначала года. Семеро малышей утонули в водоемах, еще трое скончались в результате падения из окон.

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