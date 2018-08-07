Требования об обязательной покупке рабочих тетрадей для школьников незаконны

Приобретение и использование рабочих тетрадей — не обязательно.

К началу нового учебного года МОН РК готовит инструктивное письмо, в котором оговаривается, что рабочие тетради — это дополнительный материал для обучения и они не обязательны к применению. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства РК рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Согласно информации Министерства образования и науки РК, требования школ к родителям о покупке рабочих тетрадей для учащихся начальных классов незаконны.

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«Приобретение и использование рабочих тетрадей — не обязательно. Это вспомогательный материал к обучению, который может быть рекомендован, но не обязателен к общему применению. Требования по приобретению рабочих тетрадей являются незаконными, поэтому в таких случаях мы будем применять соответствующие меры. Однако, мы не можем запретить их использование. Есть еще также хрестоматии к различным предметам, которые также необязательны. Сегодня родители жалуются, что школьные рюкзаки очень тяжелые из-за обилия книг. Это и является причиной, потому что иногда рабочая тетрадь по размеру не меньше самого учебника, поэтому сейчас МОН совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает четкие стандарты, которые должны привести к санитарным нормам по всем учебникам, рабочим тетрадям и другим учебным пособиям», — сказал А. Аймагамбетов.

В ходе пресс-конференции вице-министр также рассказал, что в текущем году в Казахстане введена новая система аттестации педагогических работников, где в зависимости от категории идет рост заработной платы и добавляется определенная надбавка к этой заработной плате.

«Когда мы говорим о повышении заработной платы, то есть две составляющие. Первое — это повышение оплаты для тех, кто работает сегодня по обновленным программам, а это 205 тыс. наших учителей. Они эту доплату уже получают, соответствующие средства с республиканского бюджета были выделены, трансфертами были направлены в местные бюджеты. Что касается второй части, то это доплата за категорию. Теперь сетка заработной платы преподавателей дифференцирована и зависит от различных составляющих», — резюмировал А. Аймагамбетов.

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Напомним, сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева были рассмотрены вопросы реализации Госпрограммы развития образования и науки на 2016-2019 гг. за I полугодие, а также итоги ЕНТ и вступительных экзаменов.

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