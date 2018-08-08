Чемодан с расчлененным трупом нашли возле детской площадки

Инцидент произошел в Воронцовском парке Москвы.

В Воронцовском парке в Москве рядом с детской площадкой нашли расчлененный труп, упакованный в чемодан. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Другой источник, близкий к правоохранительным органам, сказал РБК, что местные жители обнаружили чемодан, в котором предположительно находится тело, на котором есть телесные повреждения. По словам источника, после того, как медики осмотрят тело, можно будет говорить об уголовной статье.

Старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сказала РБК, что на месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства происшествия.

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