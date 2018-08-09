Работники банка крали деньги со счетов вкладчиков

Украдено было около 120 млн тенге.

Благодаря профессиональной работе следователей ДВД Туркестанской области пресечена преступная деятельность группы работников одного из банков, которые похищали деньги вкладчиков со счетов депозитов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Департаменте внутренних дел области в августе 2017 года Следственным управлением по заявлению директора было начато досудебное расследование в отношении работников Махтаральского филиала одного из ведущих банков - Укибаева А., Сауранбаева Т., Алтенова С., Калибаевой Б. и Айтуреевой Ш. по двум статьям уголовного кодекса РК: 189 - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества и 385 - Подделка документов.

"В ходе расследования следователям буквально по крупицам удалось собрать доказательную базу. В этих целях были проведены аудиторская проверка, ряд экспертиз, в том числе почерковедческая, судебно-экономическая и все необходимые в рамках следствия действия. Полицейские полностью доказали вину 5 работников банка. Все они в предварительном сговоре создали свою преступную схему хищения денег. И в течение трех лет, подделав подписи вкладчиков, присваивали деньги. В результате они растратили около 120 000 000 тенге", - сообщили в полиции.

В начале 2018 года следователи областного ДВД многотомное уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

Махтаральский суд Туркестанской области вынес свой вердикт и приговорил всех пятерых участников преступной группы, виновных в присвоении и растрате вверенного чужого имущества к различным срокам наказания. Укибаева Ажибека и Сауранбаева Талгата - к 7 годам лишения свободы. Алтенов Сакен, Калибаева Бахтыгуль и Айтуреева Айшолпан получили условный срок.

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