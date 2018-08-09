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Работники банка крали деньги со счетов вкладчиков

Украдено было около 120 млн тенге.

Фото : Dengi.ua9 августа 2018, 17:45

Благодаря профессиональной работе следователей ДВД Туркестанской области пресечена преступная деятельность группы работников одного из банков, которые похищали деньги вкладчиков со счетов депозитов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Департаменте внутренних дел области в августе 2017 года Следственным управлением по заявлению директора было начато досудебное расследование в отношении работников Махтаральского филиала одного из ведущих банков - Укибаева А., Сауранбаева Т., Алтенова С., Калибаевой Б. и Айтуреевой Ш. по двум статьям уголовного кодекса РК: 189 - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества и 385 - Подделка документов.

"В ходе расследования следователям буквально по крупицам удалось собрать доказательную базу. В этих целях были проведены аудиторская проверка, ряд экспертиз, в том числе почерковедческая, судебно-экономическая и все необходимые в рамках следствия действия. Полицейские полностью доказали вину 5 работников банка. Все они в предварительном сговоре создали свою преступную схему хищения денег. И в течение трех лет, подделав подписи вкладчиков, присваивали деньги. В результате они растратили около 120 000 000 тенге", - сообщили в полиции.

В начале 2018 года следователи областного ДВД многотомное уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

Махтаральский суд Туркестанской области вынес свой вердикт и приговорил всех пятерых участников преступной группы, виновных в присвоении и растрате вверенного чужого имущества к различным срокам наказания. Укибаева Ажибека и Сауранбаева Талгата - к 7 годам лишения свободы. Алтенов Сакен, Калибаева Бахтыгуль и Айтуреева Айшолпан получили условный срок.


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