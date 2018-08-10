В Facebook запретили размещать чертежи для создания оружия

Публикация подобных материалов и ссылок на них противоречит правилам соцсети.

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Ранее суд в штате Вашингтон запретил американской компании Defense Distributed начать размещение в интернете чертежей оружия, которое можно напечатать из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. При этом, по данным CNN, такие схемы, несмотря на запрет, все равно можно обнаружить на ряде интернет-сайтов.

В четверг Facebook объявил об удалении всего соответствующего контента, размещенного на страницах соцсети, в том числе ссылок на сторонние сайты, где размещены чертежи. "Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением, согласно правилам нашего сообщества, не разрешено, - приводит телеканал заявление соцсети. - В соответствии с нашей политикой мы удаляем такой контент с Facebook.

В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно напечатать на 3D-принтере. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента Барака Обамы запретила этой фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году основатель компании Коди Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Спустя три года администрация президента США Дональда Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании разместить чертежи в интернете. Компания Уилсона планировала сделать это к 1 августа. Однако суд в Сиэтле (штат Вашингтон) менее чем за сутки до этой даты приостановил действие распоряжения администрации Трампа.

Речь идет о чертежах пистолетов и винтовок, в том числе AR-15, которая неоднократно использовалась при периодически происходящих в США массовых расстрелах. С этими схемами любой желающий может изготовить такое оружие с помощью технологии 3D-печати, создав необходимые для этого пластмассовые детали. По словам Уилсона, к моменту, когда власти США в 2013 году потребовали от Defense Distributed удалить чертежи с сайта компании, их скачали более 400 тыс. раз.

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