За последние 3 года идет тенденция к снижению преступлений - прокурор Алматы

Уровень преступности снизился на 8%, число тяжких видов уменьшилось на 10%, грабежей - на 10%.

За последние 3 года идет тенденция к снижению преступлений. Работа правоохранительных органов стала прозрачной и более открытой - заявил в ходе заседания Общественного совета прокурор мегаполиса Берик Жуйриктаев, передает Zakon.kz.

По его словам, уровень преступности снизился на 8%, число тяжких видов уменьшилось на 10%, грабежей - на 10%, хулиганств - на 25%, мошенничеств - на 6,5%, групповые - на 35%.

Данные результаты достигались благодаря постоянному мониторингу обстановки и пристальному вниманию к криминогенной обстановке. Со слов Жуйриктаева, судебно-правовая реформа реализовывается поэтапно, первые системные шаги были предприняты еще в 2012 году.

«С 2015 года навели порядок по вопросам учета преступлений. Внедрена электронная регистрация заявлений и сообщений. Как вы помните, раньше повсеместно укрывали преступления от учёта, создавая мнимое благополучие в регионе. Сегодня такую практику искоренили, идет полная регистрация. Работа правоохранительных органов стала прозрачной и более открытой, поэтому и возросла статистика зарегистрированных правонарушений», - подчеркнул прокурор.

Установленные в городе более 110 тыс. видеокамер способствовали раскрытию более 600 уголовных и тысячи административных правонарушений.

При этом, как отметил прокурор Алматы, треть привлеченных к уголовной ответственности – это иногородние и выходцы из ближнего зарубежья.

«Алматы - крупнейший финансовый, образовательный и культурный центр. Растёт поток внутренней и внешней миграции и это имеет определенное влияние на криминогенную ситуацию. На сегодняшний день 20 % правонарушений по республике приходится на южную столицу. 31% привлеченных к уголовной ответственности – это иногородние и выходцы из ближнего зарубежья (1 785 из 5 626)», - отметил спикер.

Кроме того, Жуйриктаев добавил, что не достаточная работа ведется по борьбе с преступлениями против личности, которые увеличились на 4%, разбои на 18%. Особую обеспокоенность вызывает рост преступности среди несовершеннолетних на 6%.

«Чувствительным для граждан являются кражи чужого имущества, удельный вес которых составляет 70% от общего количества преступлений - 24 431, причиненный ущерб составил порядка 2 млрд. тенге», - Жуйриктаев.

При этом кражи из квартир и сотовых телефонов за три года снизились на 31% и 14%, в то же время кражи автотранспорта возросли на 9,5%.

Прокурор, особо отметив роль горожан, считает, что нужно активно вовлекать общественность в работу по обеспечению правопорядка, усилить аналитическую работу с обратной связью с населением.

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