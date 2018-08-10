Рост объема депозитов вышел в положительную зону

Объем депозитов физических лиц достиг исторического максимума

Рост объема депозитов впервые с начала года вышел в положительную зону – рост за полугодие составил 1,9%. Данный рост обусловили депозиты в национальной валюте, которые с начала года выросли на 8,2% (751,5 млрд. тенге). Депозиты в иностранной валюте сократились на 4,9%, без учета переоценки – на 7,4%. Данные изменения в валютной структуре привели к снижению общего уровня долларизации до 44,5% по итогам июня. Об этом сообщили в Нацбанке РК, передает Zakon.kz.

Долларизация депозитов, %

В разрезе субъектов драйверами роста являются вклады населения, показавшие рост с начала года на 3,2% (263,8 млрд. тенге). Валютная структура депозитов населения показывает не только переток валютных вкладов в тенговые, но и приток новых тенговых депозитов. Так, приток тенговых депозитов населения превышает физический отток валютных депозитов населения, а привлеченные от населения за первое полугодие тенговые депозиты превышают валютные более чем в 2 раза. Долларизация депозитов физических лиц в июне достигла минимального с февраля 2014 года значения в 46,8% (График 2).

Динамика и долларизация депозитов физических лиц, на конец периода

Объем депозитов физических лиц достиг исторического максимума в 8 384,8 млрд. тенге с долей 47% в общем объеме депозитов. Это показывает повышение доверия населения к банковской системе. На сегодняшний день депозиты являются привлекательным для населения инструментом, который обеспечивает высокий доход и сохранность средств.

Депозиты юридических лиц также показали разворот в положительную зону роста, увеличившись с начала года на 0,8% (График 3). Данная тенденция обусловлена ростом депозитов в национальной валюте на 3,4% на фоне сокращения депозитов в иностранной валюте на 2,5%. В результате доля валютных депозитов составила 42,4%.

Динамика и долларизация депозитов юридических лиц, на конец периода

Средневзвешенная ставка по тенговым депозитам в июне составила 7,4%, снизившись с 8,2% в декабре 2017 года (График 4). В частности, ставка по срочным депозитам юридических лиц снизилась с 8% до 7,1%, по срочным депозитам населения – с 11,7% до 11,2%. Снижение ставок по тенговым вкладам происходит на фоне снижения базовой ставки с 10,25% в конце 2017 года до текущих 9%.

Средневзвешенные ставки по депозитам в тенге, за период в %

По итогам июня ставка вознаграждения по депозитам в свободно-конвертируемой валюте составила 1,2% (в декабре 2017 года - 1,5%). Банки привлекали срочные вклады населения в свободно-конвертируемой валюте по ставке 1,8% (2,1%), юридических лиц – по ставке 0,9% (1,2%).

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