«Три года насиловал»: Мать пострадавшего подростка не согласна с приговором
Студенту, который три года принуждал подростка к мужеложству, суд вынес приговор.
Фото : из открытых источников11 августа 2018, 12:50
3 августа специализированный межрайонный уголовный суд по Актюбинской области вынес приговор 19-летнему студенту одного из колледжей города, передает Zakon.kz со ссылкой на газету «Актобе Таймс».
Суд признал его виновным по статье 121 часть 3 - насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего. Студента приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
- Суд установил, что Ж. в июле 2016 года в городе Актобе совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего К. 2001 года рождения, - сообщила пресс-служба Актюбинского областного суда.
После приговора мать потерпевшего сказала, что не согласна со сроком, назначенным насильнику.
- С моим сыном совершили зверство, - сказала женщина. – За такое нужно расстреливать!
Моральный вред потерпевшая сторона не предъявляла.
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