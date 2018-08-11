«Три года насиловал»: Мать пострадавшего подростка не согласна с приговором

Студенту, который три года принуждал подростка к мужеложству, суд вынес приговор.

3 августа специализированный межрайонный уголовный суд по Актюбинской области вынес приговор 19-летнему студенту одного из колледжей города, передает Zakon.kz со ссылкой на газету «Актобе Таймс».

Суд признал его виновным по статье 121 часть 3 - насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего. Студента приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

- Суд установил, что Ж. в июле 2016 года в городе Актобе совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего К. 2001 года рождения, - сообщила пресс-служба Актюбинского областного суда.

После приговора мать потерпевшего сказала, что не согласна со сроком, назначенным насильнику.

- С моим сыном совершили зверство, - сказала женщина. – За такое нужно расстреливать!

Моральный вред потерпевшая сторона не предъявляла.

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