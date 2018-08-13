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Музыкант Николай Носков перенес инсульт

Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон».

Фото : Григорий Сысоев / РИА Новости13 августа 2018, 06:57

Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов призвал молиться за здоровье музыканта Николая Носкова, который перенес инсульт. Об этом он рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — сказал Белов.

Николай Носков в марте 2017 года был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. В тот же день пресс-атташе певца Юлия Сажина опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что у Носкова случился инсульт.

Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон». Он был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай».


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