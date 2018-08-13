Музыкант Николай Носков перенес инсульт
Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон».
Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов призвал молиться за здоровье музыканта Николая Носкова, который перенес инсульт. Об этом он рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom.
«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — сказал Белов.
Николай Носков в марте 2017 года был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино». Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. В тот же день пресс-атташе певца Юлия Сажина опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что у Носкова случился инсульт.
Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон». Он был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай».
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