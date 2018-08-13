Жизнь после смерти: клип Майкла Джексона появился в Сети

Клип был опубликован 3 августа.

Новый хит Джексона увидел свет спустя 38 лет после создания из-за сложностей с авторскими правами, передает «Татар-информ».

На YouTube-канале американского певца Майкла Джексона состоялась премьера нового клипа на композицию 1982 года. Клип называется Behind the Mask («Под покровом маски»). Новый хит Джексона увидел свет спустя 38 лет после создания из-за сложностей с авторскими правами.

Клип был опубликован 3 августа и уже собрал 4 332 068 просмотров. «Мы скучаем по Королю», «Майкл Джексон жив?», «Легенда все еще живет», «Майкл Джексон, мы скучаем по тебе!» — пишут в комментариях пользователи.



Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 51 года от остановки сердца. В июне этого года от онкологии умер отец и продюсер Майкла Джексона – Джо Джексон.

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