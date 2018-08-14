Среднемесячная зарплата казахстанца составляет более 157 тысяч тенге

Также Т. Сулейменов проинформировал, что на рынке труда сохраняется стабильность.

На заседании Правительства РК кабмин рассмотрел социально-экономические показатели за семь месяцев текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, траектория движения экономического развития Казахстана сохраняет рост выше среднемировых темпов.

"При этом риски в мировой экономике увеличились, которые могут внести коррективы во внутренние экономические процессы. Рост ВВП по итогам января-июля текущего года составил 4%. Основной импульс росту экономики оказали ослабление инфляционного давления, высокая инвестиционная активность и сохранение положительной динамики в основных отраслях экономики", - сказал он.

По его словам, инфляция сохраняется на трехлетнем минимальном уровне, с начала года она составила 2,7%, при этом годовая инфляция - 5,9%.

"На 1 августа текущего года международные резервы страны составили 87,7 млрд. долларов США, в том числе активы Национального фонда - 56,8 млрд. долларов США, Золотовалютные резервы - 30,9 млрд. долларов США", - добавил глава МНЭ РК.

Также Т. Сулейменов проинформировал, что на рынке труда сохраняется стабильность.

"С начала текущего года трудоустроено 297,1 тысяч человек. Уровень безработицы составил 4,9%. Заработная плата растет умеренными темпами. В январе-июле текущего года. Среднемесячная зарплата составила 157,7 тысяч тенге и выросла в реальном выражении на 2,3%. Реальные денежные доходы в январе-июне текущего года выросли на 1%", - указал он.





"В целом по росту ВВП мы пока не отклоняемся от заданного курса -4+. Тем не менее, с учетом ускорения роста ВВП во втором полугодии 2017 года имеется риск высокой базы.Таким образом, прошу всех заинтересованных госорганов держать на контроле ситуацию в отраслях экономики", - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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