В Алматы водитель Mazda успел выбраться из машины за минуту до пожара

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В Алматы произошло серьезное ДТП, вследствие которого, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла около 7 утра на проспекте Райымбека, не доезжая до улице Ахрименко. По словам водителя Mazda 626, он двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. Неожиданно из проулка на дорогу выехал длинный кран. Водителю легковушки не удалось избежать столкновения.

Удар прошел по касательной, Mazda откинуло в сторону. У легкового автомобиля заблокировало двери, и водителю пришлось выбираться через окно.

Из-под капота пошел белый, затем темный густой дым, а после - языки пламени. Проезжавшие мимо водители пытались потушить пожар. но не удалось - автомобиль сгорел дотла.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. На проспекте Райымбека образовался затор.

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