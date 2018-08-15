В Алматы водитель Mazda успел выбраться из машины за минуту до пожара
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
В Алматы произошло серьезное ДТП, вследствие которого, произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла около 7 утра на проспекте Райымбека, не доезжая до улице Ахрименко. По словам водителя Mazda 626, он двигался в восточном направлении по проспекту Райымбека. Неожиданно из проулка на дорогу выехал длинный кран. Водителю легковушки не удалось избежать столкновения.
Удар прошел по касательной, Mazda откинуло в сторону. У легкового автомобиля заблокировало двери, и водителю пришлось выбираться через окно.
Из-под капота пошел белый, затем темный густой дым, а после - языки пламени. Проезжавшие мимо водители пытались потушить пожар. но не удалось - автомобиль сгорел дотла.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. На проспекте Райымбека образовался затор.
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