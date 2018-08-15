Более 300 американских священников обвинили в педофилии

Свидетельства их преступлений десятилетиями хранились в "секретных архивах" епископатов.

Католическая церковь в течение 60 лет покрывала действия больше чем 300 священников-педофилов, работавших в шести епископатах на территории штата Пенсильвания. Жертвами развратников в рясах стали более тысячи детей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Большого жюри по итогам двухлетнего расследования, передает Лайф.

— Они пытались избежать скандала. Священники насиловали мальчиков и девочек, а руководство католической церкви пыталось скрыть совершённые педофилами преступления, — говорится в документе.

Епископы не только не сообщали о происходящем, но и отговаривали жертв насилия от обращения в полицию, чтобы "не навредить своему имиджу". При этом, по словам генпрокурора штата Джоша Шапиро, документальные свидетельства преступлений педофилов десятилетиями хранились в "секретных архивах" епископатов. Именно найденные в них документы легли в основу расследования.

Двум фигурантам доклада уже предъявили обвинения в изнасиловании малолетних детей. Один из них уже признался, что изнасиловал десятилетнего мальчика больше 20 лет назад. Второму предъявили обвинения в преступных сексуальных действиях в отношении нескольких детей.

Однако в большинстве случаев возбудить уголовные дела в отношении священников-педофилов невозможно либо из-за истечения срока давности, либо потому, что их защищает церковь. Большинство из фигурантов доклада продолжают служить Богу.

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