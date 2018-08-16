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Заявивших об акте терроризма и напавших на полицейских близнецов задержали в Актобе

В процессе последующей проверки в поведении братьев выявлены признаки приверженности к деструктивному вероучению салафитского толка.

Фото : Misto.KH.UA16 августа 2018, 13:07

29 июля на 102 УВД Актобе поступил звонок о якобы готовящемся акте терроризма. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции пытались опросить заявителя и находившегося с ним его брата-близнеца. Но указанные лица были в состоянии наркотического опьянения и ничего пояснить не смогли, при этом нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, оказали неповиновение стражам правопорядка, сообщили в пресс-службе МВД РК, передает Zakon.kz.

В связи с чем, в отношении братьев был составлен протокол административного правонарушения за мелкое хулиганство и судом Актобе они были подвергнуты административному аресту.

Результаты медицинского освидетельствования показали факт употребления ими наркотических средств растительного происхождения.

"Вместе с тем, при доставлении их в спецприемник для административно арестованных лиц 30 июля т.г. один из братьев пытался скрыться и нанес телесные повреждения 2 сотрудникам УВД Актобе. В отношении него ведется следствие по ст. 380 ч. 1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). В процессе последующей проверки в поведении братьев выявлены признаки приверженности к деструктивному вероучению салафитского толка", - сообщили в МВД.


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