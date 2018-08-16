Родные не знают, где находится Александр Кузнецов

Вчера стало известно, что Александр Кузнецов покинул Казахстан.

Адвокат Александра Кузнецова, осужденного по делу драки возле бара "Чукотка", рассказала о том, что родные не знают, где он находится, сообщает МИА "Казинформ"

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Александр Кузнецов покинул Казахстан

"Пока мне неизвестно, где он находится. И родные не знают, где он находится. Мы даже не можем утверждать, что он покинул страну. Как мне известно, какая-то правозащитная организация сообщила, что он покинул Казахстан. И они контролируют якобы данное дело, но не будут вмешиваться. Что за правозащитная организация, мне неизвестно", - сообщила адвокат подсудимого Алма Мусина.

14 июня 2018 года в Капшагайском городском суде Александр Кузнецов и его адвокат Алма Мусина ходатайствовали о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Суд, выслушав осужденного, его адвоката и прокурора принял положительное решение и заменил неотбытый срок на штраф. Сторона потерпевших на этом заседании не присутствовала. По истечении 15 дней, отведенных для обжалования постановления суда, Кузнецов вышел на свободу. 14 августа в Алматинском областном суде была рассмотрена жалоба Даулета Мураткалиева - брата погибшего после инцидента у бара "Чукотка" в Алматы Сырыма Мураткалиева, на постановление Капшагайского городского суда о замене Александру Кузнецову неотбытой части наказания на штраф. Судья вынес решение вновь вернуть Кузнецова в колонию.





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