Актёр сериала "Убойная сила" попал в реанимацию

Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.

В Санкт-Петербурге госпитализирован народный артист России Евгений Леонов-Гладышев, сообщает Life.ru.

Его доставили в нейрохирургическое отделение Елизаветинской больницы с кровоизлиянием в мозг. Актёру сделали операцию. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.

Леонов-Гладышев снимался в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Огни". Также он играл майора Шишкина в сериале "Убойная сила".

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