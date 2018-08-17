Пробка на Аль-Фараби в Алматы: Volkswagen врезался в кран
В результате ДТП обошлось без пострадавших.
Фото : zakon.kz17 августа 2018, 15:11
На пр.Аль-Фараби в Алматы произошло ДТП с участием Volkswagen Passat CC и крана, передает корреспондент Zakon.kz.
По предварительным данным, Volkswagen Passat двигался в западном направлении по автобусной полосе. За улицей Ходжанова на повороте стоит кран, ведущий дорожные работы. И водитель Volkswagen, судя по всему, поздно среагировал на это препятствие на дороге, попытался перестроиться на соседнюю полосу, но не успел из-за плотного потока, и врезался в опору крана.
В результате ДТП водитель не пострадал. На проспекте образовалась приличных размеров пробка.
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