Димаш Кудайберген выступит на концерте "А-Студио" в Сочи

Фестиваль «Новая волна» пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября 2018 года. Состоится гала-концерт, в котором выступят звезд эстрады.

Фото : 24СМИ

Казахстанская звезда споет на творческом вечере группы "А-Студио", который пройдет в Сочи в рамках конкурса "Новая волна", сообщает zakon.kz. Артист написал об этом в своем Instagram.

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