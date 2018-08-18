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Димаш Кудайберген выступит на концерте "А-Студио" в Сочи

Фестиваль «Новая волна» пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября 2018 года. Состоится гала-концерт, в котором выступят звезд эстрады.

Фото : 24СМИ18 августа 2018, 06:00

Казахстанская звезда споет на творческом вечере группы "А-Студио", который пройдет в Сочи в рамках конкурса "Новая волна", сообщает zakon.kz.

Артист написал об этом в своем Instagram.


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