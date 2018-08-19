Казахстанцев ждет теплое воскресенье

На погоду оказывает влияние циклон из Туркменистана.

Благоприятные метеорологические условия в воскресенье, 19 августа, сохранятся в большинстве городов Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На погоду в большинстве областей Казахстана оказывает свое влияние теплый циклон, который приходит к нам с районов Туркмении. С которым ожидаются теплые дожди с грозами и порывистым ветром.

Температурный фон ночью на севере, центре и востоке до 13-23, днем до 25-35 градусов тепла, на юге ночью от 17-22, днем от 28-36 градусов тепла. На западе с выходом антициклона ожидается понижение температуры ночью до 7-15, днем до 17-25 градусов тепла.

Погода в Алматы: +29, преимущественно ясно.

Погода в Астане: +23, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды на 19 августа.

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