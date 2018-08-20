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Стала известна причина госпитализации актрисы Галины Польских

Сейчас артистку уже ничего не беспокоит и в ближайшее время она поедет дальше отдыхать на дачу.

Фото : Кинотеатр.ру.20 августа 2018, 00:37

Актриса Галина Польских попала в одну из подмосковных больниц из-за своей любви к киви. Об этом сообщает МК.

Согласно данным издания, артистка после выступления в Лондоне и съёмок сразу в трёх сериалах поехала к себе на дачу, где позволила себе съесть пару киви. Спустя некоторое время по её телу пошла сыпь и дыхание усложнилось.

Сейчас актрису ничего не беспокоит и в ближайшие дни она будет отдыхать на даче.

Ранее врачи предположили, что причиной аллергической реакции актрисы стал укус пчелы.


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