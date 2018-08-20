Как предотвратить падение ребенка из окна, рассказали акмолинские полицейские

Сотрудниками правопорядка ДВД Акмолинской области разработаны памятки с информацией о том, как уберечь своего ребенка от смертельной опасности.

Акмолинские полицейские напомнили родителям, какую опасность таят в себе открытые окна многоэтажных домов и почему нельзя оставлять детей без присмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Акмолинские полицейские в рамках «Полиция на страже счастливого детства» провели профилактическую акцию, направленную на безопасность детей. Ежегодно в летний период регистрируются случаи выпадения малолетних детей из окон, которые нередко заканчиваются их гибелью. Для профилактики подобных трагедий сотрудниками правопорядка ДВД Акмолинской области разработаны иллюстрированные памятки с информацией о том, как уберечь своего ребенка от смертельной опасности. С этими листовками сотрудники полиции по делам несовершеннолетних вышли в места отдыха и на главные улицы областного центра, в места скопления людей со своими детьми. Организаторы мероприятия напомнили родителям, какую опасность таят в себе открытые окна многоэтажных домов и почему в связи с этим нельзя оставлять детей без присмотра.

«В силу своей любознательности малыши уязвимы перед открытым окном. Оставляя детей под присмотром родственников преклонного возраста, либо старших несовершеннолетних детей, родители должны помнить о том, что пожилым людям сложно контролировать поведение юркого ребенка, а подростки, не имея жизненного опыта, не способны оценить всю степень опасности, которую представляет для их младшего брата или сестры открытое окно», - рассказала майор полиции Айнагуль Куандыкова.

Полицейские напоминают: родители должны помнить, что сетки создают лишь видимость барьера, но в действительности не могут выдержать вес ребенка, облокотившегося на них. Чтобы проветривать помещение было безопасно, следует оборудовать окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на небольшое расстояние. Около окон не должно находиться никакой мебели, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник. А чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно, необходимо оборудовать его блокирующим устройством. Только максимальное внимание родителей к своим детям поможет предотвратить трагедию.

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