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Мужчина погиб в пожаре в Костанайской области

Пожар произошел в частном жилом доме.

Фото : Днепр Час20 августа 2018, 18:24

Пенсионер погиб в пожаре в Костанайской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Алау-ТВ.

В Узункольском районе в посёлке Ершовка произошел пожар в частном жилом доме.

«Возгорание случилось на площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 9.40. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1936 года рождения. Причина пожара устанавливается», — сообщили в ДЧС.

На место выезжали трое сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.


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