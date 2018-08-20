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Более 70 человек одновременно танцевали танго в Алматы

В 57-и городах стран СНГ и Балтии прошла акция «Большой танго - флешмоб».

Фото : inform.kz20 августа 2018, 18:32

Более 70 человек танцевали танго в поддержку международного «Большого танго - флешмоба» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 57-и городах стран СНГ и Балтии прошла акция «Большой танго - флешмоб». Алматинцы также присоединились к акции. Одновременно под музыку известного танго «La Cumparsita» страстному и манящему танцу отдались более 70-ти человек одновременно Как рассказала со-организатор акции в Алматы Алёна Ефименко, флешмоб показал, что аргентинское танго - уникальное явление.

«Танго способно объединять огромное количество людей, незнакомых друг с другом, в разных точках нашей планеты, независимо от политической обстановки в стране»,- рассказала Алёна Ефименко.

Отметим, что аргентинское танго относится к так называемым социальным танцам, ему обучаются как дети, мечтающие о профессиональной танцевальной карьере, так и взрослые. А также пожилые люди, желающие после рабочего дня снять свой офисный костюм, дежурную улыбку, забыть о повседневных проблемах, и почувствовать себя собой. Акция прошла 18 августа с 19:00 по 20:00 в городах стран СНГ и Балтии, включая Астану, Алматы, Москву, Санкт-Петербург, Ташкент, Минск, Ригу.


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