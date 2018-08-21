Пожарные спасли двоих детей в Костанае

Предварительная причина пожара, по словам спасателей, неосторожное обращение с огнем.

В Костанае пожарные спасли двух детей и эвакуировали более 80 человек при пожаре в малосемейном общежитии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«После полуночи 21 августа на улице Карбышева произошел пожар на втором этаже пятиэтажного малосемейного общежития на площади 15 кв. м. Спасены 2 детей, эвакуированы 84 человека, из них 15 детей. Пожар локализован в 00.30 и ликвидирован в 00.39», - сообщили в ДЧС.

Предварительная причина, по словам спасателей, неосторожное обращение с огнем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!