На большей территории Казахстана пройдут дожди с грозами

В Астане ночью и утром туман.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 августа, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре и востоке республики сохранятся дожди с грозами, на севере местами сильные, порывистый ветер, шквал, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

"В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра местами 15-20, ночью порывы 25 м/с, местами гроза, шквал, туман, днем возможен град. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, днем возможен град. В Карагандинской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Алматинской области ночью в горных районах – гроза, усиление ветра 17-22 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами сильная жара. В Жамбылской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Астане 22 августа ожидается гроза, временами порывы северо-западного, западного ветра 15-20 м/с. Ночью и утром туман. Днем ожидается град. В Акмолинской области ожидается ночью местами сильный дождь. Местами гроза, туман, град, ветер северо-западный, западный 15-20, временами порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Прогноз погоды в Алматы: днем 20°, преимущественно облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды в Астане: днем 16°, ясно.

Прогноз погоды на 22 августа.

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