Товары из Казахстана экспортируются в 123 страны

В эти страны экспортируется порядка 800 товарных позиций.

На заседании правительства РК рассмотрели ход реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития по итогам шести месяцев текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра инвестиций и развития РК Жениса Касымбека, если сравнивать первое полугодие 2018 года с 2010 годом, в обрабатывающих отраслях дополнительно появилось 3,5 тысячи действующих предприятий.

«Рост обеспечен в основном за счет увеличения количества предприятий в машиностроении, пищевой промышленности, производстве стройматериалов, суммарная доля которых в общем приросте действующих предприятий обрабатывающей промышленности составила более 50%», - сказал он.

По итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года производство в обрабатывающем секторе выросло на 5,2%. По словам главы ведомства, основными драйверами роста, способствующими положительной динамике, являются машиностроение, химическая промышленность, производство продуктов питания, нефтепереработка, металлургия, производство стройматериалов.

«За отчетный период текущего года по всем целевым индикаторам отмечается положительная динамика. До конца года необходимо обеспечить в обрабатывающей промышленности рост стоимостного объема экспорта на 7%, производительности труда на 11,9%, инвестиций в основной капитал на сумму более 1 трлн тенге. Среди регионов наибольший рост в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Павлодарской области», - отметил Ж. Касымбек.

В разрезе приоритетных секторов обрабатывающей промышленности значительный рост отмечается в железнодорожном, электротехническом машиностроении и агрохимии, производстве стройматериалов и горнорудном машиностроении. Вместе с тем снизился экспорт нефтепродуктов, продукции автомобилестроения, сельхозмашиностроения.

«Текущая география экспорта товаров составляет 123 страны, в которые экспортируется порядка 800 товарных позиций. По некоторым товарным позициям открыты новые рынки сбыта. К примеру, в 2018 году мы начали поставки машиностроительной продукции и строительных материалов в Узбекистан, химической продукции в Украину», - проинфомировал глава МИР РК.

По его данным, продукция пищевой промышленности продолжает пользоваться спросом за рубежом, суммарный объем экспорта составил 112 млн долларов. В частности, начались поставки мясной продукции в Иран, Бахрейн, вырос экспорт мясной продукции, животных и растительных масел в Россию, растительного масла в Китай, сахара в Узбекистан. Этому способствует оказание сервисной поддержки экспортеров - организация торговых миссий и рекламно-презентационных мероприятия по продвижению отечественной продукции.

«Производительность труда в обрабатывающей промышленности страны за 3 месяца 2018 года выросла на 8,5% к аналогичному периоду 2015 года и составила 8 тысяч долларов/чел. Среди регионов лидируют по росту производительности труда Мангистауская - в 1,7 раза, Кызылординская - в 1,7 раза и Карагандинская области - в 1,4 раза. В секторах обрабатывающей промышленности наиболее высокий рост производительности отмечается в нефтегазовом в 1,6 раза и электротехническом - в 1,5 раза, в машиностроении, нефтепереработке - в 1,4 раза, нефтегазохимии на 19,9%, производстве стройматериалов - на 16,8%, черной металлургии - на 10,4%», - перечислил Ж. Касымбек

В то же время снижение отмечается в сельскохозяйственном - на 45,4%, железнодорожном машиностроении - на 18,8% .

«Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности страны за 6 месяцев текущего года составил 532,8 млрд тенге, увеличившись на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В разрезе секторов обрабатывающей промышленности с учетом реализации крупных проектов по модернизации НПЗ резко выросли инвестиционные вложения в нефтепереработку (в 11 раз). Кроме того, значительный рост отмечается в электротехническом машиностроении (в 3,2 раза) и производстве продуктов питания (в 1,9 раза)», - сказал министр.

Вместе с тем он добавил, что в результате оказания системных мер поддержки предприятиям в рамках госпрограммы продолжается запуск новых производств, модернизация и расширение действующих предприятий.

«Хотел бы отметить, что в настоящее время по поручению главы государства министерством с учетом новых глобальных технологических трендов разработано концептуальное видение индустриально-инновационного развития на 2020-2024 годы (…). Мы предлагаем вынести основные принципы и подходы по третьей пятилетке индустриализации на заседание Комиссии по промышленному развитию - первая декада сентября текущего года», - заключил глава МИР РК.

Ксения Давыдова. Астана

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