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CBS закрывает «Теорию большого взрыва»

12-й сезон сериала станет последним.

Фото : avtora.com23 августа 2018, 01:54

Американский сериал «Теория большого взрыва» закончится на 12-м сезоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Hollywood Reporter.

«Мы бесконечно благодарны всем фанатам за их поддержку «Теории большого взрыва» на протяжении двенадцати сезонов. Мы вместе с актерами, сценаристами и всей командой чрезвычайно ценим успех сериала и нацелены представить последний сезон и финал сериала, которые приведут «Теорию большого взрыва» к легендарному завершению», — говорится в заявлении продюсеров сериала.

Последняя серия «Теории большого взрыва» выйдет на экраны в мае следующего года.

В заявлении также говорится, что финал шоу будет "необычным и креативным".


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