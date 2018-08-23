CBS закрывает «Теорию большого взрыва»
12-й сезон сериала станет последним.
Фото : avtora.com23 августа 2018, 01:54
Американский сериал «Теория большого взрыва» закончится на 12-м сезоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Hollywood Reporter.
«Мы бесконечно благодарны всем фанатам за их поддержку «Теории большого взрыва» на протяжении двенадцати сезонов. Мы вместе с актерами, сценаристами и всей командой чрезвычайно ценим успех сериала и нацелены представить последний сезон и финал сериала, которые приведут «Теорию большого взрыва» к легендарному завершению», — говорится в заявлении продюсеров сериала.
Последняя серия «Теории большого взрыва» выйдет на экраны в мае следующего года.
В заявлении также говорится, что финал шоу будет "необычным и креативным".
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