Семье Алагузовых предстоит еще один суд

Казахстанского композитора и дирижера Турум Алагузов хочет выселить его внучка.

Семье Турсенгали Алагузова предстоит еще один суд, передает Zakon.kz.

На этот раз иск в Медеуский районный суд подала дочь Турсена Алагузова Амина Марат. Она намерена выселить своего деда Турума Алагузова. Дело находится на стадии подготовки.

Ранее мы писали о том, что сын Турсенгали Алагузова Арсен через суд выселил отца из элитной квартиры в Esentai Apartments. В свою очередь, Турсенгали также обратился в суд, чтобы его признали исполнителем обязательств покупателя квартиры по предварительным договорам купли – продажи, и исключить сына из этих договоров. Помимо этого у Турсенгали Алагузова были судебные процессы с бывшей супругой.

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