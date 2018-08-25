Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курсы валют на 26 августа

Средневзвешенный курс доллара США составил 359,42 тенге за доллар.

Фото : Alau.kz25 августа 2018, 16:40

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 359,42 тенге за доллар при объеме торгов 19,3 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 359,64 тенге за доллар (-0,91), суммарный объем торгов – 52,1 млн долларов (-99 550 тыс.).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3500 тенге за рубль, предложение – 5,3700 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 359,3-360,7 тенге, евро - 418,3-421,3, рос.рубля - 5,37-5,43 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты