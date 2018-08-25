Курсы валют на 26 августа

Средневзвешенный курс доллара США составил 359,42 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 359,42 тенге за доллар при объеме торгов 19,3 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 359,64 тенге за доллар (-0,91), суммарный объем торгов – 52,1 млн долларов (-99 550 тыс.).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,3500 тенге за рубль, предложение – 5,3700 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 359,3-360,7 тенге, евро - 418,3-421,3, рос.рубля - 5,37-5,43 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!