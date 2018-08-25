WhatsApp вводит плату за отправку сообщений

С помощью новой функции планируется урегулировать рассылку коммерческих организаций.

Популярный мессенджер WhatsApp в скором времени введет плату за сообщения, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный блог приложения.

Отмечается, что нововведение относится только к рекламным и сервисным рассылкам.

Так, разработчики хотят повлиять на спам-сообщения, которые могут отправлять различные организации, и минимизировать массовые рассылки.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», - отмечено в публикации.

О возможном введении платы за сообщения представители компании сообщили в прошлом году. Они добавили, что в случае поступления ненужной информации и во избежание рассылок пользователь сможет заблокировать любого пользователя «одним кликом».

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