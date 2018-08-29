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Более шести млрд тенге потратили на строительство Алматы

По стране инвестиции в строительство выросли на 14%.

Фото : ask-finance.ru29 августа 2018, 09:15

За январь-июль 2018 года в Алматы на нужды строительства потрачено 6,4 млрд тенге, передает inAlmaty.kz.

Атырауская область стала лидером по инвестициям в строительный сектор. За первую половину текущего года там было потрачено 12,05 млрд тенге. Второе место занимает Алматы, где в этом году проходит активная реконструкция города. Замыкает тройку лидеров Алматинская область, куда было инвестировано более 4 млрд тенге.

К слову, в прошлом году за этот же промежуток времени в Алматы было инвестировано 5 млрд тенге, в этом году цифра увеличилась на 1,4 млрд тенге.

В целом, по стране инвестиции в строительство выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. Главным источникам финансирования строительного сектора являются собственные средства компаний, второстепенный источник - заемные средства.

Отметим, за счет бюджета государства было проинвестировано всего 71,9 млн тенге.


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