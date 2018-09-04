В России стремительно подорожали новые автомобили
Цены изменились у 18 автопроизводителей.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.
По итогам исследования, во второй половине августа (за период с 16 по 31 августа 2018 года) цены на автомобили изменились у 18 из них.
Компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 – 55 тысяч рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe – Black and Braun.
На сумму от 12 до 35 тысяч рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тысяч рублей. Примеру Mazda последовала и компания Subaru – все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19 – 70 тысяч рублей.
Еще один японский автопроизводитель – Toyota – обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33 – 65 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
В агентстве отмечают, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.
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