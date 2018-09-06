В России могут появиться купюры нового образца

Концепция банкнот, разработанная в середине 1990-х годов, устарела.

Всю линейку российских банкнот нужно обновлять, заявил РИА Новости президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский в кулуарах форума "Банки России XXI век". Он отметил, что этот вопрос обсуждается уже не первый год, есть необходимые наработки, однако решение за Центральным банком.

Лунтовский в 1999-2017 годах работал в ЦБ и отвечал, в том числе, за денежное обращение. При нем было принято решение о введении в РФ купюр в 200 и 2000 рублей, дизайн которых отличается от других отечественных банкнот.

Глава "Гознака" Аркадий Трачук в интервью сказал, что концепция российских банкнот, разработанная в середине 1990-х годов, устарела, настало время для внесения существенных изменений в их дизайн. Одной из первых могла бы поменяться 5-тысячная купюра.

"Начнем с того, что мы уже приступили к выпуску банкнот с измененным дизайном — это 200 и 2000 рублей. И конечно, я считаю, что необходимо менять всю линейку, тем более, что материала накоплено достаточно. Мы проводили конкурс, и есть много идей, — они накоплены и в "Гознаке", и в Центральном банке, — которые можно реализовать. Поэтому я поддерживаю это высказывание Аркадия Владимировича (Трачука — ред.)", — сказал Лунтовский.

Отвечая на вопрос, с каких купюр стоит начать обновление, он отметил, что это решение будет принимать ЦБ. "Я не хотел бы давать здесь какие-то рекомендации. Я думаю, что они озвучат свои планы по этому вопросу", — добавил он.

"Эта тема обсуждается давно, еще когда мы приступили к выпуску банкнот в 200 и 2000 рублей. Нужно выбрать соответствующий момент, подготовиться, учесть опыт выпуска предыдущих банкнот, и, я считаю, это надо делать", — заключил Лунтовский.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!