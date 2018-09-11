О дальнейшем стимулировании кредитования рассказал Д.Акишев

За 7 месяцев 2018 года рост депозитов в национальной валюте составил 8,4% или 766 млрд тенге.

Золотовалютные резервы Национального банка Казахстана на конец августа, по предварительным данным, составили 30,8 млрд долларов США, активы Национального фонда – 56,5 млрд долларов, общие международные резервы составили 87,3 млрд долларов. Об этом рассказал председатель Нацбанка Данияр Акишев на заседании правительства по итогам социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2018 года, передает Zakon.kz.

По словам Д.Акишева, за 7 месяцев текущего года депозиты выросли на 3,6% и на конец июля составили 18,1 трлн тенге. За 7 месяцев 2018 года рост депозитов в национальной валюте составил 8,4% или 766 млрд тенге. Депозиты в иностранной валюте сократились на 1,5% или 128 млрд тенге. В результате долларизация депозитов снизилась до 45% в июле с 48% в начале года.

«Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. Кредиты банков на конец июля составили 13 трлн тенге. Несмотря на то, что статистика демонстрирует неизменность кредитного портфеля банков, происходят качественные изменения», - отметил глава Нацбанка.

Д.Акишев также сообщил, что в результате закрытия ряда банков и оздоровления отдельных институтов кредитный портфель сократился на 1,2 трлн тенге и кредиты этих институтов не отражаются больше в отчетности. Однако другие банки нарастили кредитный портфель на 1,4 трлн тенге.

«Объем выданных кредитов за 7 месяцев 2018 года увеличился на 28% или 1,6 трлн. тенге. Основная масса кредитов выдается в тенге. Ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась до 12,4%», - проинформировал он.

Д.Акишев отметил, что Национальный банк реализует ряд инициатив по дальнейшему стимулированию кредитования.

Касательно вопросов реализации программы 7-20-25 Д.Акишев рассказал, что меньше чем за 2 месяца одобрено заявок на 18 млрд тенге. Это подтверждает способность программы выйти на плановый уровень прироста кредитования 200 млрд. тенге в год. Соответственно, за 5 лет банки смогут выдать 1 трлн тенге ипотечных кредитов, что удвоит объем ипотечного портфеля банков.

«Одна из инициатив также включает осторожное использование средств ЕНПФ для покупки облигаций устойчивых банков. Банки получат относительно небольшие средства ЕНПФ на прозрачной основе по рыночным ставкам», - сказал он.

Также, по словам Д.Акишева, дальнейшему стимулированию кредитования способствует программа оздоровления банков, когда в обмен на участие государства акционеры должны докапитализировать в пропорции 2 к 1. Средства, которые получены банками, направлены на списание «плохих» кредитов, что позволяет им высвобождать ресурсы для кредитования экономики. На сегодняшний день рефинансировано 1,3 трлн тенге, из которых выдано новых кредитов на сумму 500 млрд тенге.

«В рамках внедрения риск-ориентированного надзора с 2019 года для здоровых банков будут использоваться облеченные требования. Отменены некоторые нормативы по ограничению привлечения средств с международных рынков. Внедрены сберегательные депозиты, которые удлиняют фондирование банков. Для развития ГЧП решен вопрос активного использования кредитов банков для финансирования предпринимателей, участвующих в проектах ГЧП», - заключил Д.Акишев.

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