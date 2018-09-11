Как в Казахстане намерены решить проблему с лифтами

Акиматы хотят наделить правом напрямую финансировать замену лифтов на возвратной основе.

На пресс-конференции в правительстве РК вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев сообщил о двух способах решения проблем в лифтовом хозяйстве страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Здесь мы пошли двумя путями. Первый - в настоящее время у нас около 16 нормативных актов, которые регулируют в той или иной мере деятельность лифтового хозяйства, эксплуатирующих организаций и прочее. Мы все вместе с ассоциацией лифтового хозяйства Казахстана и НПП «Атамекен» несколько раз встречались. Создали рабочую группу и разработали единые стандарты, которые определяют, какие лифты имеют право производить здесь, какие лифты имеют право завозить на территорию РК, как они должны содержаться, эксплуатироваться и весь механизм от начала до производства и до его эксплуатации прописаны в стандартах», - сказал он.

По его словам, данные стандарты на публичных обсуждениях вынесены и находятся на сайте комитета техрегулирования.

«После получения всех замечаний, мы утвердим данный стандарт», - указал К. Ускенбаев.

Также есть еще один вариант.

«Второй вариант. Понятно, что нормативно мы сможем сделать, но жильцы домов не в состоянии единомоментно собрать деньги и заменить лифты. Например, если пятиподъездный дом, то пять лифтов заменить одновременно, то, скажем, в среднем один лифт стоит 50 тысяч долларов, то 5 - это 250 тысяч долларов. Наверное, это нереально, собрать и заменить лифты для наших жильцов. И говорить, что в этом году заменим один лифт, а следующий через пять лет, тоже ненормально», - пояснил замглавы ведомства

«У нас все жильцы одинаково должны получать все услуги. В соответствующем законопроекте (по вопросам ЖКХ) мы расширили полномочия акимов, чтобы из бюджета напрямую имели право финансировать замену лифтов, с последующим на 10-20 лет. Астана, таким образом, заменила лифты от 8 до 18 лет», - добавил он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!