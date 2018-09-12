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Авто "нырнуло" в арык в результате ДТП в Алматы

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Фото : zakon.kz12 сентября 2018, 12:37

В Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра - Шарипова столкнулись автомобили Lada Kalina и Camry, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, девушка за рулем Toyota двигалась по ул.Кабанбай батыра в восточном направлении, и, либо не заметила либо проигнорировала знак "Уступи дорогу", смело выехав на перекресток. Там в это время в северном направлении двигалась Lada. Произошло столкновение. От удара последняя отлетела вправо, и, чудом не задев дерево и дорожные знаки, воткнулась в арык, не доехав до тротуара.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.


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